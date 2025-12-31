Más de 4 mil beneficiarios dentro de los programas de capacitación y actualización del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

– En 2026 se continuará con la capacitación y actualización permanente para brindar un mejor servicio a la ciudadanía

Chihuahua,Chih.– De septiembre a la fecha, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ), desarrolló 131 eventos académicos dentro del Programa de Educación Continua, que representan 2 mil 429 horas de capacitación, y la participación de 4 mil 414 personas servidoras públicas en materias clave como penal, civil, mercantil, familiar, laboral, justicia para adolescentes, perspectiva de género y justicia alternativa, además de contenidos transversales como derechos humanos y argumentación jurídica.

De manera complementaria, el Poder Judicial fortaleció la formación especializada mediante cinco programas de posgrado, con una matrícula de 267 estudiantes en las sedes de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como a través de la Plataforma Virtual INFORAJ, que amplía el alcance de la capacitación mediante cursos asincrónicos.

“Estas acciones reflejan el compromiso institucional del Poder Judicial de Chihuahua con la excelencia en la educación judicial, como eje fundamental para consolidar una administración de justicia profesional, moderna y al servicio de la sociedad chihuahuense”, expuso la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval.

Añadió que de cara al año 2026, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua continuará fortaleciendo e impulsando de manera prioritaria la capacitación y actualización permanente de su personal jurisdiccional y administrativo, como eje estratégico para brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.