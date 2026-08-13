Maru y los líderes parlamentarios-Loya, “hasta el último día”-Encuestas morenas-César Duarte y la “Corte del acordeón”

Ayer la gobernadora Maru Campos sostuvo una serie de reuniones privadas en Palacio de Gobierno, y una que destacó bastante fue la que encabezó con algunos coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado, encuentro en el que también estuvo el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña. Y es que con el periodo ordinario a punto de iniciar el próximo 1 de septiembre y una sesión extraordinaria pendiente, que es probable se lleve a cabo la próxima semana y en la que llegarán al Pleno dictámenes polémicos e importantes, además, con las iniciativas de reforma constitucional para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado ya en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la jefa del Ejecutivo chihuahuense se reunió en Palacio con el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, el de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y el líder del Verde, Octavio Borunda, así como con la diputada América Aguilar, mientras que el coordinador priista Arturo Medina, no pudo estar debido a la agenda saturada que trae en municipios serranos en los encuentros con los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, ya vendrá la audiencia con la Góber precisamente para revisar este y otros temas en el que las fuerzas parlamentarias que integran el Legislativo, con excepción de Morena, se han aliado para sacar adelante los pendientes en el Congreso del Estado.

Comunicación y división de Poderes, fueron las máximas que utilizó el líder de los diputados locales panistas, quien ha sido el encargado, junto a De la Peña, de ser el interlocutor entre el Ejecutivo y el Legislativo, además, en la mesa no nada más están los temas antes señalados, se vienen las negociaciones para oficializar quiénes integrarán la nueva Mesa Directiva del Congreso local, en donde se han barajado dos que tres nombres, debido a que como tercer año de la Legislatura y con el proceso electoral encima, deberá ser alguien que sume, sea institucional y permita al Legislativo transitar de la manera menos accidentada posible. El actual presidente Memo Ramírez lo logró en este segundo año de ejercicio constitucional que está por concluir, así que quien presida el Congreso a partir del mes de septiembre, deberá transitar por esos mismos caminos del acuerdo parlamentario.

******

Entre esas reuniones que encabezó la gobernadora Maru Campos, también resaltó la que tuvo con su secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, sobre todo por el mensaje que la jefa del Ejecutivo envió a través de sus redes sociales: “Chihuahua seguirá siendo seguro hasta el último día de nuestro gobierno, contigo al frente de la seguridad del estado”. Con ello, la Góber ratificó su confianza en Loya para mantenerse al frente de la SSPE y descartó cualquier solicitud de licencia, con eso de que Gil traía sus aspiraciones por la gubernatura, sin embargo, con el cierre de filas del PAN en torno a la figura del alcalde Marco Bonilla para que sea su abanderado en la madre de todas las batallas que traerá el 2027, la Gobernadora también hizo lo propio y con ese mensaje ratificó su espaldarazo a las aspiraciones del Presidente Municipal de Chihuahua capital.

******

Es así que este sábado en el Consejo Estatal del PAN, los azules están convocados a cerrar filas y unirse en torno a las aspiraciones del alcalde Marco Bonilla, quien prácticamente será ratificado como el candidato que los represente en busca de retener la gubernatura, y aunque por cuestiones de tiempos y protocolos no se le puede poner el nombre de candidato como tal, la unción será de facto y con la presencia del representante que el Comité Ejecutivo Nacional que preside Jorge Romero decida enviar a este terruño norteño. Dicen que en el Consejo habrá más sorpresas y gritos de guerra por parte de los panistas hacia el morenismo y la 4T, además de un enérgico llamado por parte de la dirigente estatal Daniela Álvarez a la unidad, pues así como por la candidatura grande hay coincidencia en que debe ser Bonilla, la candidatura por la capital es el talón de Aquiles que trae a los azules bastante inquietos.

******

Los que también están a nada de definir al que será su candidato o candidata a la gubernatura es la cúpula de la 4T, tan es así que en los últimos días, las encuestas están a todo lo que dan para determinar si la unción morenista recae en la figura del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar o en la de la senadora, también con licencia, Andrea Chávez. Por supuesto que los equipos de cada aspirante traen también sus propios números y cada uno da por hecho que será su favorito el que abandere la causa de Morena, Verde y PT, aunque las más recientes y al parecer más verídicas dan por ganador a Pérez Cuéllar, quien por cierto hoy estará en la ciudad de Chihuahua para ofrecer una conferencia de prensa en un conocido hotel muy grillo del Centro de la ciudad.

******

Ocho meses después de ser encarcelado en el penal del Altiplano, el caso del exgobernador César Duarte llegó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes deberán definir si una persona extraditada de Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos diferentes a los que provocaron su entrega, todo esto debido a que la defensa del oriundo de Balleza argumentó que durante dicho procedimiento diplomático, Duarte no gozó del derecho de audiencia y a pesar de ello, las autoridades gringas dieron la autorización requerida por sus homólogos mexicanos. Por lo que la llamada “Corte del acordeón” deberá analizar los alcances de la “regla de especialidad” establecida en el tratado bilateral de extradición entre los dos país, la cual impide que una persona extraditada sea procesada por delitos diferentes a los que llevaron a su entrega, salvo que el Estado requerido otorgue su consentimiento, como ocurrió en el caso del exgobernador de Chihuahua, detenido en Miami el 8 de julio de 2020, extraditado el 2 de junio de 2022, liberado del Cereso de Aquiles Serdán bajo la modificación de sus medidas cautelares el 6 de junio de 2024 y detenido por elementos de la Fiscalía General de la República el 8 de diciembre de 2025. Ahora su caso está en manos de los ministros, los cuales determinarán si se le imputan más delitos o los libra, aunque por la manera en que ahora la Corte está integrada, más les vale al exgobernador y a su defensa hacerse a la idea de que es muy probable que le den la razón a la FGR.