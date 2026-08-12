Chihuahua seguirá seguro hasta el último día, agradece Maru Campos a Gilberto Loya por sus resultados

La gobernadora María Eugenia Campos Galván agradeció al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez por su trabajo lleno de resultados en favor de la entidad.

“Gracias, Ingeniero, por la transparencia de tus acciones, por hacer tu trabajo con honestidad y porque Chihuahua seguirá siendo seguro hasta el último día de nuestro gobierno, contigo al frente de la seguridad en el estado”, expresó en sus redes sociales.

Gilberto Loya se reunió este miércoles con la mandataria estatal para dar seguimiento a temas de seguridad pública, de lo cual, se dieron a conocer algunas imágenes.