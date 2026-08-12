Tormenta avanza por Chihuahua capital y deja lluvias en varios sectores

Una tormenta comenzó a afectar la ciudad de Chihuahua durante la noche de este miércoles, con lluvias de intensidad moderada que se extendieron desde el sur y oriente hacia distintos sectores de la capital.

El sistema llegó después de varias horas de fuertes rachas de viento y actividad eléctrica, mientras que en el municipio de Aldama ya se habían registrado precipitaciones importantes.

Ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante las próximas horas, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente a los automovilistas, quienes deberán reducir la velocidad y evitar zonas con acumulación de agua.