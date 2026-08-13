Guillermo Almada desea que Brian Rodríguez se quede en América

En las últimas semanas en América han recibido distintas ofertas y consultas por Brian Rodríguez, sin embargo, hasta ahora no ha llegado una propuesta que convenza a la directiva azulcrema.

ESPN pudo saber que el cuerpo técnico que encabeza Guillermo Almada ya externó su deseo por mantener al ‘Rayito’ dentro de su plantilla, aunque también es consciente que por las características del jugador es un elemento seguido por otros clubes.

Por ello, su representante Edgardo Lasalvia planea reunirse en México con los directivos de América para conocer los detalles de las ofertas que han aparecido por Brian; el agente estará con su jugador en Coapa en cuanto regresen de Estados Unidos al finalizar la primera fase de la Leagues Cup.

Hasta ahora no se ha tomado la decisión sobre el futuro de Brian, pero es un hecho que la visita de su representante a México definirá el futuro inmediato del charrúa que tiene contrato como azulcrema hasta el veraneo de 2029.

Ante los rumores que ponen a Brian Rodríguez fuera de Coapa en este mercado, Guillermo Almada terminó con la incertidumbre y reveló que de momento su directiva no le ha informado sobre una posible salida del jugador.

Por lo tanto, el entrenador de las Águilas lo sigue contemplando para el semestre y aunque sabe que por su calidad es un jugador muy buscado, el estratega prefiere no hacer caso a la información que surge sobre las ofertas que llegan por Brian.

“La realidad es que me baso por hechos, lo que me transmite, no me hago eco de rumores de prensa, en América fluyen, la realidad es que vuelvo a insistir, los directivos no me han manifestado de que salga, no me estoy expresando de nada de lo que me hayan dicho”, afirmó el estratega uruguayo.

“Brian está con nosotros, indudablemente es apetecible por la calidad que tiene, pero la realidad es que no me rijo por rumores periodísticos, a mí no me han transmitido nada de la posibilidad de salir”, agregó Almada.