Maru Campos sostiene reunión de trabajo con el Clúster Minero de Chihuahua

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con Paola Cázares, presidenta del Clúster Minero de Chihuahua (Clumin), y el Consejo de Administración del organismo, para dar seguimiento a temas de interés del sector.

Durante el encuentro se abordaron oportunidades para fortalecer la proveeduría regional, impulsar nuevos proyectos y reconocer la aportación de la minería al desarrollo económico, social y sustentable de Chihuahua.

El sector cuenta con más de 4 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada y tiene presencia en municipios como Ocampo, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Urique, Cusihuiriachi e Hidalgo del Parral.

También se abordaron temas relacionados con la seguridad de las comunidades y de las operaciones mineras, en los que además destacaron la importancia de sumar al sector a las estrategias implementadas de manera conjunta por los tres niveles de Gobierno y mantener el acceso a los servicios que brinda la Policía Minera.

En dicho marco, próximamente se firmará un convenio de colaboración para integrar al Clumin a la Plataforma Centinela, lo que fortalecerá los mecanismos de coordinación, prevención y atención, en beneficio del sector minero y de las comunidades donde desarrolla sus actividades.

En la reunión participaron los secretarios de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, y de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; la directora de Minería, Rocío Flores y el comandante de la 42a Zona Militar, David Antonio López Velasco.