Participa SSPE en toma de protesta de nuevo Comandante de la Guarnición Militar en Juárez

Con el objetivo de estrechar lazos en el marco de la colaboración interinstitucional y muestra de respaldo a las labores de seguridad en Chihuahua, la Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial, Martha Sugey Aguilar y el Subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, acudieron a la Ceremonia de Toma de Posesión y Protesta al Cargo como Comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, del general brigadier de Estado Mayor, Martin Salinas Reyes, este 12 de agosto.

Los funcionarios estatales acudieron en representación del Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, a la ceremonia que dio inicio en punto de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Guarnición Militar

Durante el evento, el nuevo comandante señaló que dará continuidad a trabajo que ya se realiza en la frontera,además resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional como pieza clave de la seguridad pública para el estado de Chihuahua.

Ejemplo de ello, es la serie de actividades en conjunto que la SSPE realiza con las fuerzas federales, como los operativos de la Células de las Bases de Operaciones Interinstitucionales o Células B.O.I.

Históricamente, la administración del Secretario Loya Chávez, ha impulsado la colaboración entre instituciones, como han sido los entrenamientos entre Policía del Estado, Ejército y Guardia Nacional, en función de homologar protocolos de actuación y estrategias en el combate a la criminalidad.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de trabajo por un Chihuahua con instituciones que buscan mejores estrategias de colaboración para mantener la paz y la tranquilidad en el estado.