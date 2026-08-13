Pronostica SMN lluvias en las regiones serrana, centro-sur y noreste; máxima será de 31°C en la ciudad de Chihuahua

Este jueves, el monzón mexicano en interacción con divergencia en altura, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

☔️⛈️En entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México🇲🇽, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/LPf3s1nwjK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas montañosas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y centro) y Nuevo León (centro y este).

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.