Atiende Gobernación reporte por evento con lucha libre anunciado en Vistas Cerro Grande

La Subdirección de Gobernación Municipal atendió un reporte de vecinos de Vistas Cerro Grande respecto a la realización de una asamblea informativa anunciada para este miércoles, en la que se contempla un espectáculo de lucha libre y aparece como invitado especial el señor Cruz Pérez Cuéllar.

Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal, informó que personal de la dependencia acudió a las instalaciones de Morena para entregar un oficio preventivo y requerir la documentación y permisos necesarios para la realización del espectáculo, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad para asistentes y participantes.

Al momento de realizar la diligencia, personal de Morena manifestó que el evento no era organizado por el partido, por lo que no recibió el oficio mediante el cual se solicitaba acreditar los permisos correspondientes.

Oliva explicó que la intervención de Gobernación se realizó a partir del reporte ciudadano y ante la difusión del evento, anunciado para realizarse en el corredor de Vistas Cerro Grande, en el cruce de las calles Nueva España y 56.

El funcionario hizo un llamado a las personas e instituciones responsables de organizar eventos públicos a cumplir previamente con los ordenamientos, permisos y medidas establecidas por la autoridad municipal, particularmente cuando contemplen espectáculos que requieren condiciones específicas de seguridad.

Asimismo, señaló que estas disposiciones tienen como finalidad proteger la integridad de participantes, espectadores y organizadores, por lo que Gobernación Municipal mantendrá vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Es importante mencionar que para este evento ninguna persona se ha acreditado ni se ha acercado a la coordinación de Protección Civil y/o Gobernación para solicitar los permisos pertinentes.