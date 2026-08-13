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El skater olímpico español Danny León asombra con el eclipse solar

El patinador olímpico español Danny León publicó en sus redes sociales un video en el que muestra sus habilidades durante el eclipse solar total.

El espectáculo astronómico de fondo se combinó a la perfección con la estética acrobática del atleta, ofreciendo una de las mejores postales del año.

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