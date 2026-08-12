Celebran la Cuarta Sesión del Consejo Consultivo Estatal de Turismo

_-Presentan proyectos estratégicos para fortalecer la capacitación, infraestructura y desarrollo turístico en Chihuahua_

La Secretaría de Turismo llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, órgano de consulta y coordinación integrado por representantes de los sectores público, privado, académico y social.

El objetivo es dar seguimiento a las acciones estratégicas de la dependencia y fortalecer la coordinación entre los distintos actores.

Durante la reunión, se presentaron los avances del Corredor Turístico Pies Ligeros, proyecto de infraestructura que se desarrolla en el Pueblo Mágico de Guachochi, en cuyos principales componentes destacan el acuario Ro’chí, primero en el estado; las Fuentes Multimedia en el Lago de las Garzas; el Skycoaster, próxima atracción de aventura a inaugurarse, así como otros contemplados para el próximo año.

También se expuso oficialmente la nueva Plataforma Digital de Capacitación e Innovación Turística, que permitirá ofrecer cursos gratuitos las 24 horas del día y durante todo el año a prestadores de servicios turísticos, empresarios, estudiantes, servidores públicos y personas interesadas en integrarse o especializarse en el sector.

La plataforma tiene como fin ampliar el acceso a capacitación especializada en los 67 municipios del estado y contribuir a la profesionalización de quienes forman parte de la cadena de valor turística.

En la sesión se anunció además la edición 2026 del Reconocimiento al Mérito Turístico Pedro Palma, que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Turismo y presidente del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, Edibray Gómez Gallegos; el diputado José Luis Villalobos García, de la Comisión de Turismo y Cultura del Congreso del Estado; Armando Bahena Vigna, director general del ITESM Campus Chihuahua; y Judith Garza, en representación del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

También se contó con la presencia de Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente de Canaco Chihuahua; Adán Salazar, en representación de Canaco Juárez; Wendy Margarita Chávez, presidenta del Consejo Regional de Turismo Perlas del Conchos; Jaime Armendáriz, presidente del Consejo Consultivo Regional de Turismo Zona Arqueológica; Antonio Holguín, en representación de la presidenta del Consejo Consultivo Regional de Turismo Ruta de Villa.

De igual manera, acompañaron José Manuel Jurado, presidente de la Agrupación de Guías de Turistas del Estado A.C.; Julio César Arizpe, presidente de la Asociación de Turoperadores del Estado; Miguel Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles; Rocío del Carmen Flores, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; y Erick Sánchez, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.