Narcotraficantes serán objetivos militares “al igual que EI o Al Qaeda”, advierte el secretario de Guerra de EE.UU.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que las fuerzas militares del su país atacarán a los narcotraficantes de la misma manera en que atacan a grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

War Secretary Pete Hegseth, in a message to narco-terrorists across Latin America: "The new motto of the Americas Counter-Cartel Coalition is: 'We do bad things to bad people.'" "We're good people that do good things. We're dealing with bad people who've done a lot of bad… pic.twitter.com/vjd7VbTKI2 — Open Source Intel (@Osint613) August 12, 2026

“En cualquier lugar donde trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios serán un objetivo, al igual que EI o Al Qaeda”, afirmó Hegseth durante una visita al Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva en Panamá, destacando que han dedicado “25 años a perfeccionar la cadena de destrucción para saber cómo diagnosticar y atacar redes al otro lado del mundo”.

El alto funcionario enfatizó que se trata de “una lucha coordinada” para erradicar desde el tráfico de cocaína hasta el de fentanilo. “Esta es una lucha coordinada que estamos potenciando conjuntamente con el Comando Sur y el Comando Norte en el hemisferio occidental para llevarla a cabo sin piedad”, agregó.

En ese sentido, advirtió que los cárteles y otros grupos etiquetados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por Washington “serán considerados objetivos legítimos para el Ejército estadounidense”.