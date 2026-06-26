Maru y la plana mayor del PAN-Bonilla y Daniela, presentes-El mensaje de Olson-Organización tricolor

Tal como se lo adelantamos en este mismo espacio, ayer la gobernadora Maru Campos estuvo en primera fila durante la presentación de las “Soluciones para México” que encabezó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Junto a Jorge Romero, presidente del CEN, la jefa del Ejecutivo chihuahuense fue una de las principales oradoras frente a cientos de panistas que se dieron cita en el Pepsi Center de la CDMX. Ahí, la Gobernadora de Chihuahua secundó lo presentado por la dirigencia nacional panista, un paquete de más de 100 propuestas que se enfocan en los ejes de “patria, familia y libertad” para ser la contraparte de lo que representa el régimen morenista y de la 4T en los próximos comicios. Maru volvió a demostrar con esto que es la cara más visible de la oposición en el país, luego de los embates que padeció por parte del oficialismo desde aquel 19 de abril, cuando desde Morena y el Gobierno Federal se empeñaron en calificarla como “traidora a la patria” y el tiro les salió por la culata al revelarse toda una maraña de presunta protección a los llamados “narcopolíticos” morenistas. Hoy por hoy la pelota está en la cancha del PAN y de Maru, quien sin proponérselo, es la figura que el panismo de todo el país ve como un estandarte contra el régimen de la 4T.

Además, también como lo adelantamos, quien estuvo presente en el evento es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, el cual arribó a la sede del evento acompañado de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y de la diputada federal Rocío González, mismos que acudieron en representación del panismo chihuahuense, por lo que se espera que esa visita a la capital del país también sea para definir los tiempos de los procesos internos que Acción Nacional deberá llevar a cabo y así determinar cómo elegirán a sus candidatos, en especial porque ya hay varios adelantados que se están asumiendo como los ungidos, y si el panismo quiere salir fortalecido y apegarse a la unidad, lo primero será poner las cartas sobre la mesa y escuchar todas las voces de los interesados y de la militancia.

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Ya que andamos con los panistas, será por eso que anoche el diputado local Carlos Olson lanzó un mensaje que hizo que varios alzaran la ceja. El legislador por el Distrito 17, quien desde hace semanas levantó la mano para ser tomado en cuenta en el proceso interno para elegir al candidato a la alcaldía de Chihuahua capital, pidió no hacer caso a rumores que circulan sobre que el PAN ya tiene ungido para abanderarlos en el intento de mantener el Gobierno Municipal y suceder al alcalde Marco Bonilla. Olson señaló que ese tipo de afirmaciones que vienen de suposiciones, podrían poner en jaque la unidad azul, sobre todo porque todavía faltan semanas para que Acción Nacional determine hasta la manera de definir quién los representará en la boleta electoral a través de una de las candidaturas más añoradas por los panistas. La última palabra saldrá quizá de Palacio de Gobierno, pero seguramente tocará base en las dirigencias nacional, estatal y también con la militancia.

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Para no dejar algo en el tintero azulado, el que se puso a trabajar el territorio juarense para dar a conocer los logros de la administración de la gobernadora Maru Campos y darle mayor visibilidad al PAN en las calles, es el exdiputado local y exdirigente del Comité Directivo Municipal en Juárez, Gabriel García Cantú, el cual, acompañado de un grupo de panistas, recorrió las calles de la fronteriza ciudad para informar a la ciudadanía de los programas y apoyos que impulsa el Gobierno de Maru, pues si algo entienden ciertos panistas de Juárez, es que así y sólo así, palpando el territorio, es la única manera de recuperar la frontera.

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Cambiando a terrenos tricolores, ayer los priistas de Chihuahua capital sostuvieron una reunión para darle forma a la integración del Consejo Político Municipal. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PRI ahí en la calle Progreso, y ahí estuvieron el presidente del CDM, Pedro Beristáin, la exsecretaria General del Comité Directivo Estatal, Kenya Durán, el exdiputado local y coordinador municipal del programa “Esta es tu casa”, Pancho Salcido, la regidora Ana Lilia Orozco, así como el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, entre otros priistas que forman parte de las estructuras tricolores. Y es que los de la familia revolucionaria van en serio en eso de fortalecer las bases y recorrer el territorio, pues mientras el PAN se decide, ellos no pueden dormirse en sus laureles en espera de que los azules opten o no por mantener la alianza de cara a las próximas elecciones.

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A quien le tocó el turno de ser invitado a las reuniones que encabeza la CMIC con funcionarios federales, estatales y municipales es al secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, Roberto Fierro. Los empresarios de la construcción que preside Juan Carlos Montaño, serán los anfitriones del exfiscal General y hoy titular de la SFP, quien acudirá a las instalaciones de la CMIC Chihuahua este próximo martes a las 8:30 horas, en donde Fierro Duarte será el invitado especial para hablar con los empresarios de las labores que se llevan a cabo en esa Secretaría, nada más y nada menos que la encargada de revisar que la función gubernamental no se salga del huacal en el manejo de los recursos, sobre todo porque en los próximos meses serán concretados varios proyectos de obra pública y las licitaciones, distribución del erario y aplicación de los dineros estarán a la orden del día, proyectos en lo que por supuesto estarán involucrados los chicos de la CMIC.