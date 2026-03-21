Maru Campos participa en sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN

-En la sede del Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México, la mandataria chihuahuense acompañó la agenda de actividades

La gobernadora Maru Campos participó este sábado en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), donde acompañó al presidente Jorge Romero en la agenda de actividades para revisar y definir la agenda política rumbo a los próximos comicios.

“Vamos fuerte, vamos con mucha esperanza y vamos sobre todo defendiendo nuestras causas: patria, libertad y familia”, dijo la mandataria.

En la jornada que tuvo lugar en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de México, la titular del Ejecutivo chihuahuense respaldó el trabajo que las y los militantes de todo el país realizan para defender el futuro de México.

Durante el encuentro se aprobó la designación de los integrantes de las distintas Comisiones del Consejo Nacional, y se presentaron además los respectivos informes anuales de resultados de los diferentes grupos.

De igual forma, se abordaron las reglas y métodos de selección de candidatos a gobernadoras y gobernadores para las próximas elecciones del 2027, en las que se contenderá por 17 entidades federativas, incluida Chihuahua, aunado al establecimiento de acciones del partido rumbo al 2030.

Junto a Romero, los mandatarios estatales panistas del resto del país y las principales figuras de Acción Nacional, Maru Campos refrendó con su presencia la voluntad de mantenerse en frente común con las y los miembros del partido en busca de consolidar la ruta para el crecimiento electoral de la organización política.

Al concluir la sesión de trabajo, la Gobernadora dialogó con las diferentes figuras representativas de la militancia durante una convivencia organizada previo al evento programado en la Alameda del Sur, donde se harán públicas las directrices para las candidaturas del próximo proceso electoral de 2027.