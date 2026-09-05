Con la voz entrecortada, Bonilla recuerda sus cinco años de gobierno: “He cumplido mi palabra”

Con la voz entrecortada por la emoción, Marco Bonilla recordó durante su quinto informe de gobierno el momento en que hace cinco años se presentó ante los chihuahuenses para pedirles la oportunidad de gobernar y demostrar con hechos que podía hacer bien las cosas.

Frente a ciudadanos, funcionarios e invitados, el alcalde hizo un balance personal de este periodo y reconoció que no todo fue perfecto. Señaló que durante estos años tuvo que recorrer las calles, escuchar a miles de personas, enfrentar problemas, tomar decisiones difíciles y corregir cuando fue necesario, pero aseguró que nunca dejó de dar la cara ni de asumir su responsabilidad.

Con especial emoción, Bonilla recordó al niño que creció en la periferia de Chihuahua y que soñaba con convertirse en alcalde. Explicó que haber cumplido ese sueño le permitió entender que el verdadero objetivo no era llegar a una oficina, sino hacer posible que otros también encontraran oportunidades. “Mi mejor oficina fueron las calles, las escuelas, las colonias y cada lugar donde pude encontrarme con ustedes”, afirmó.

El alcalde sostuvo que su mayor satisfacción es contribuir a que un niño pueda alcanzar oportunidades que alguna vez parecían lejanas, que una madre pueda vivir tranquila y que un joven pueda salir adelante sin tener que abandonar su tierra. Finalmente, habló de la fe como una guía durante estos cinco años y aseguró que le ha ayudado a recordar que un cargo público no debe confundirse con el propósito de vida.