Traslada Protección Civil a médico veterinario desde Chínipas

El paciente sufrió un accidente durante las labores de manejo de bovinos contra el Gusano Barrenador del Ganado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) llevó a cabo el traslado aéreo, de un médico veterinario adscrito al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), quien sufrió un percance en el municipio de Chínipas.

El incidente se registró mientras el especialista realizaba labores técnicas de campo enfocadas en el manejo de ganado bovino, como parte de las acciones de barrido sanitario y vigilancia epidemiológica contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Ante la complejidad de la zona y la necesidad de recibir atención médica especializada se activó el protocolo de emergencia aérea.

Para ello, la CEPC y la SSPE, coordinaron la logística y el despliegue de una aeronave equipada para la atención de emergencias, mientras que el personal paramédico de la CEPC brindó atención y soporte médico durante el trayecto desde la región serrana.

A su arribo a la ciudad de Chihuahua, el paciente fue recibido por elementos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE) que se encargaron del traslado del lesionado a un hospital para su valoración y tratamiento.

Las autoridades estatales reiteran su compromiso con la protección, atención y seguridad de los trabajadores que participan en las campañas zoosanitarias en beneficio del sector agropecuario de la entidad.