Bonilla agradece a trabajadores y ciudadanos: “Ninguno de estos resultados pertenece a una sola persona”

Durante su quinto informe de gobierno, el alcalde Marco Bonilla reconoció el trabajo de las distintas áreas que integran la administración municipal y destacó especialmente a las trabajadoras y trabajadores que, lejos de los reflectores, contribuyen diariamente al funcionamiento de Chihuahua Capital.

Bonilla agradeció a quienes laboran en áreas como desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo rural y urbano, ecología, planeación, participación ciudadana, medio ambiente, protección animal, comunicación social, relaciones públicas y transparencia. También extendió su reconocimiento al personal del DIF, el Consejo de Urbanización Municipal y los institutos de Cultura, Deporte, Mujeres, Pensiones, Salud e IMPLAN.

El alcalde señaló que el trabajo de gobierno solamente tiene sentido cuando se refleja en la vida de las personas, por lo que invitó al escenario a ciudadanos que representan las historias de miles de chihuahuenses, entre ellos adultos mayores, niñas y niños, estudiantes, becarios, maestros, deportistas, personas con discapacidad, emprendedores y familias que encontraron una oportunidad para salir adelante.

Finalmente, Bonilla aseguró que los resultados alcanzados durante estos cinco años no pertenecen a una sola persona, sino que son producto del esfuerzo de trabajadores municipales, ciudadanos que confiaron en el gobierno y también de quienes exigieron mejores resultados. Con un mensaje personal, afirmó que aquel sueño de ser alcalde dejó de ser únicamente suyo para convertirse en una historia construida entre familias, esfuerzos y oportunidades. “He tenido el enorme honor de ser alcalde de Chihuahua, pero también tuve el privilegio de ser simplemente Marco”, expresó antes de agradecer a la ciudad.