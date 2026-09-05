Mujer pierde el control y destroza vivienda tras aparatoso choque en la Pacheco

Chihuahua, Chih.- Una mujer de aproximadamente 35 años de edad resultó ilesa luego de protagonizar un aparatoso accidente en el cruce de las avenidas Pacheco y Melchor Guaspe, en la colonia Lealtad II.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba a bordo de un Nissan Versa blanco cuando, al tomar una curva sobre la avenida Pacheco, perdió el control del vehículo y se impactó contra una Jeep Nitro negra que se encontraba estacionada.

Tras el primer choque, el Versa continuó su trayectoria hasta terminar impactándose contra una vivienda utilizada como depósito de vehículos tipo hitch, provocando severos daños materiales y dejando prácticamente destruida la estructura del inmueble.

A pesar de la fuerza del impacto, la conductora no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para realizar el croquis correspondiente y determinar las responsabilidades del accidente.

Finalmente, personal de grúas efectuó las maniobras necesarias para retirar los vehículos involucrados y liberar la zona, mientras se evaluaban los daños ocasionados a la vivienda.