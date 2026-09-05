Ejecutan a un hombre y una mujer a bordo de vehículo en la colonia Veteranos

Chihuahua, Chih.- Un hombre y una mujer, ambos de alrededor de 25 años de edad, fueron ejecutados a bordo de un Nissan Tiida color arena, en calles de la colonia Veteranos. El ataque ocurrió sobre la calle Ignacio Allende, entre Toma de Zacatecas y bulevar Fuentes Mares, donde fueron localizados al menos 30 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y de las demás corporaciones de seguridad desplegaron un operativo y aseguraron el vehículo, mientras se acordonaba la zona para preservar la escena.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el paradero de los responsables. Dentro del automóvil también fue localizado un cachorro de raza pug, que quedó bajo resguardo de las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación realizó las diligencias correspondientes.