Chihuahua tiene presente, pero también mucho futuro: Memo Ramírez acompaña a Bonilla en su Informe

El diputado local del PRI, Memo Ramírez, acompañó al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, a su 5to Informe de Gobierno, en donde resaltó que aunque Chihuahua tiene presentó, también tiene mucho futuro.

“Hoy, en el Segundo Informe de Gobierno de MarcoBonilla, queda claro que cuando hay rumbo, capacidad y compromiso, los resultados hablan”, destacó Ramírez Gutiérrez.

El legislador priista añadió que “Chihuahua tiene presente, pero también mucho futuro. Y para lo que viene, se necesitan perfiles que sepan gobernar, construir acuerdos y dar resultados”.