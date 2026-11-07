Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente marihuana durante Blindaje Capital

Agentes de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal detuvieron a un joven de 18 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle aparente marihuana durante un recorrido del operativo Blindaje Capital en la colonia California II.

Fue en el cruce de las calles Sausalitos y Arcadia, donde los policías observaron a tres personas sentadas en la banqueta que compartían un cigarrillo del que se desprendía un olor característico de la marihuana.

Durante la inspección, los agentes localizaron a quien se identificó como Luis Ángel R. C. una bolsa de plástico con hierba seca, cigarrillos elaborados con hierba de características similares y un encendedor.

Los policías trasladaron al joven al Centro Municipal de Detención de la zona sur para su valoración médica y registro. Posteriormente, lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.