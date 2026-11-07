Localizan a hombre sin vida y con múltiples golpes en la colonia Granjas Sacramento

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado a un costado de una vivienda de tapia en desuso, en el cruce de las calles Carolina y De la Fe, en la colonia Granjas Sacramento.

La víctima, quien presuntamente pertenecía a una comunidad indígena, fue encontrada desnuda de la parte superior del cuerpo y vestía únicamente un pantalón azul. A simple vista presentaba múltiples golpes, además de manchas de sangre en la espalda y en el suelo, por lo que no se descartó que hubiera sido víctima de una agresión violenta. Hasta el momento se desconocía si presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El reporte al número de emergencias movilizó inicialmente a elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar y procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y especialistas de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias y del cuerpo, que fue trasladado para los procedimientos correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar oficialmente a la víctima.