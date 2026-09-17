Jovénes ebrios chocan contra edificio, poste y barda de escuela en la colonia Infonavit Saucito

Jovénes ebrios pierden el control de su vehículo y terminana chocando contra un edificio y una barda de una escuela esto en la colonia Infonavit Saucito.

El hecho se registró en la Avenida Izalco y Carlos Gonzales Peña de la colonia antes mencionada en donde dos jovénes a bordo de un vehículo acura circulaban sobre Izalco y pierden el control al impactar contra la fachada de un edificio y continuan hasta chocar con un poste, terminan impactando la barda de una escuela y la derriban.

Así mismo causan daños en el edificio y derriban un poste los jóvenes presentan lesiones menores y tienen un gran grado de alcohol al lugar arribó una unidad de Cruz Roja, quienes reportaron golpes menores.

En el lugar indicaron vecinos que otros 3 jóvenes huyeron del lugar por su propio pie, policía vial toma reporte del accidente.