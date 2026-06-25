Mantiene SSPE presencia en comunidades de la región centro-occidente para fortalecer la seguridad

Con apoyo aéreo y terrestre, corporaciones estatales y federales reforzaron labores de vigilancia, prevención del delito y protección de poblados en la zona de San Francisco de Borja

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las comunidades rurales del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Fuerza Especial SWAT, se realizó un operativo especial de despliegue estratégico realizado durante aproximadamente 72 horas en la región centro-occidente de Chihuahua.

Las acciones se desarrollaron de manera coordinada entre la Fuerza Especial SWAT, Inteligencia de la SSPE, Despliegue Policial, Operaciones Rurales, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Guardia Nacional, con el objetivo de reforzar la presencia institucional, prevenir la comisión de delitos y brindar seguridad a las familias que habitan en los distintos poblados de la región.

Para el desarrollo de la operación se integraron tres equipos de trabajo que realizaron recorridos terrestres y vigilancia en distintos frentes, apoyados por dos helicópteros de la SSPE, lo que permitió ampliar la cobertura operativa en brechas, caminos rurales y zonas de difícil acceso.

Durante el despliegue se mantuvo presencia en las comunidades de Santa Ana, Santa María de Cuevas, Tutuaca, Avendaño, Guadalupe, Casa Colorada, La Gavilana, Santa Rosa, Las Juntas, Ochilachi, El Ancón del Mazate, Las Codornices, Agua Caliente, Nonoava, San Francisco de Borja, Tabachi, Murichique, San José de Baquiachi, Basihuachic y Teporachic.

Como resultado de las acciones implementadas, durante el primer día de operaciones se logró el aseguramiento de una persona identificada por áreas de inteligencia como generador de violencia en la región, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre .45 abastecida con dos cargadores, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Cuauhtémoc.

Además de los recorridos de vigilancia y proximidad, se realizaron inspecciones preventivas a 42 personas y 54 vehículos, así como consultas de información para fortalecer las labores de seguridad en la zona.

Las acciones aéreas incluyeron 12 vuelos de aeronave no tripulada con una duración acumulada de 194 minutos, además de tres sobrevuelos de helicóptero que sumaron 270 minutos de vigilancia estratégica.

La SSPE reafirma su compromiso de mantener una presencia permanente en las distintas regiones del estado mediante operativos coordinados que permitan prevenir hechos delictivos, proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad para las familias chihuahuenses.