Localiza Fiscalía Noroeste a menor con reporte de ausencia en NCG

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, a través de la Unidad Especializada de Personas Ausentes y/o No Localizadas, localizó sano y salvo al adolescente de iniciales B. A. H. H., de 17 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto ayer sábado 12 de septiembre.



Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda, fue localizado en buen estado de salud física y mental.



Ante el Ministerio Público, declaró que no fue víctima de un delito y que su ausencia fue voluntaria.



La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.