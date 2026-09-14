Aclara Municipio; policía Municipal repele agresión, hay 2 detenidos y un arma asegurada

-Dos detenidos, un vehículo y un arma asegurada

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de septiembre de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que un agente repelió una agresión armada durante una intervención registrada en el sector de Los Olivos, luego de que un hombre solicitara apoyo policial.

De acuerdo con información preliminar, el oficial realizaba recorridos de prevención y vigilancia cuando un hombre, a bordo de una camioneta Ford Escape de color negro, solicitó auxilio y señaló que otro individuo había detonado un arma en su contra, ocasionando daños a su vehículo, en el cruce de las calles Olivos Silvestres y Olivar de la Frontera.

De inmediato, el agente arribó al lugar, donde ubicó a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos, una de las cuales portaba un arma de fuego.

El agente emitió comandos verbales para que el hombre retrocediera y bajara el arma; sin embargo, éste se negó y, ante la agresión, hizo uso de su arma de cargo.

Derivado de la intervención, el hombre armado perdió la vida en el lugar. Además, dos personas fueron detenidas, mientras que los agentes aseguraron un vehículo y un arma de fuego.

Los agentes procedieron a asegurar la zona y solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal colaborará con la autoridad investigadora en todo lo necesario para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.