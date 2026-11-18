El platillo mexicano destacó en el ranking de los 50 mejores platos de carne de TasteAtlas, al colocarse entre los tres primeros lugares a nivel mundial.

La semana pasada, TasteAtlas publicó en sus redes sociales su listado de los 50 mejores platillos de carne. El primer lugar lo ocupan los anticuchos de corazón,originarios de Perú, mientras que el segundo puesto corresponde al kokoretsi, de Grecia.

En el tercer lugar se encuentra un platillo mexicano: los tacos de lengua, una preparación tradicional que destaca por su textura suave y su sabor. Pero ¿qué llevan estos tacos y de qué están hechos? A continuación, te contamos.

Un taco de lengua es un platillo tradicional de la gastronomía mexicana que consiste en una tortilla de maíz rellena de lengua de res, cocida a fuego lento hasta alcanzar una textura sumamente suave y tierna.

La carne se cocina durante varias horas con hierbas y especias, como ajo, cebolla, laurel y pimienta. Una vez cocida, se le retira la piel exterior y se pica en trozos pequeños o cubos. En ocasiones, se dora ligeramente o se mantiene jugosa en su propio caldo.

¿Con qué se acompañan los tacos de lengua?

Los tacos suelen servirse sobre tortillas de maíz calientes y se acompañan con cebolla blanca picada, cilantro fresco, jugo de limón y una salsa al gusto, generalmente verde o de molcajete.