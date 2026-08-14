Los declaran culpables por portación de armas y delitos contra la salud en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria contra Jonathan “N” y Kevin “N”, al acreditar su participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de cargadores y cartuchos, además del delito de contra la salud.

El juez de Control impuso a Kevin “N” una pena de ocho años, cinco meses 10 días de prisión, además del pago de 179 Unidades de Medida y Actualización, y a Jonathan “N”, el juez lo sentenció a 13 años cuatro meses de prisión, además del pago de 393 Unidades de Medida y Actualización.

El 6 de junio de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Electricistas, ubicada en Ciudad Juárez, cuando detuvieron a Jonathan “N” y Kevin “N”, quienes viajaban en un vehículo sin placas de circulación.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego de diversos calibres y características, cargadores abastecidos con cartuchos útiles, una bolsa que contenía 24 envoltorios con una sustancia con las características propias de la cocaína, y el vehículo.

Durante el desarrollo del procedimiento penal, el Ministerio Público de la Federación integró los medios de prueba necesarios para sustentar la imputación y en audiencia, los acusados manifestaron su voluntad de acogerse al procedimiento abreviado y aceptaron su responsabilidad penal por los delitos que se les atribuían.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx o al teléfono 656 6398616.