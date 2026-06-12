Los anuncios más importantes de Nintendo Direct que llegan a Switch 2

ElNintendo Direct de junio de 2026 fue una sorpresa para todo el mundo, no solo porque se anunció con apenas un día de antelación, también por todos los juegos que vienen para el Nintendo Switch 2.

La transmisión destacó por la revelación del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, además de otros títulos que no se pensaron ver en la consola de la compañía.

Aquí tienes la transmisión y un resumen de todos los anuncios

The Legend of Zelda: Ocarina of Time en el Nintendo Direct

El legendario título de Nintendo 64 renacerá con The Legend of Zelda: Ocarina of Time en el Nintendo Direct, siendo anunciado para este 2026, aunque sin fecha específica.

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Kingdom Hearts Collection [I~III] en el Nintendo Direct

El tráiler de Kingdom Hearts Collection [I~III] en el Nintendo Direct dio a conocer la llegada de todos los juegos de la saga a la consola híbrida el 8 de octubre.

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Kingdom Hearts IV en el Nintendo Direct

Otra gran sorpresa fue Kingdom Hearts IV en el Nintendo Direct, el cual confirma que llegará a todas las plataformas cuando se lance a nivel mundial.

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Nintendo Switch Sports Resort en el Nintendo Direct

Regresamos a la Isla Wuhu con 12 disciplinas deportivas en Nintendo Switch Sports Resort en el Nintendo Direct, que ahora utilizará todas las virtudes de los JoyCon 2. Estará disponible el 22 de octubre.

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The Duskbloods en el Nintendo Direct

Nuevo título multijugador de acción desarrollado por FromSoftware, The Duskbloods en el Nintendo Direct, presentó un nuevo tráiler. Estará disponible en este 2026.GeekDibujos de Demon Slayer para colorear: 10 plantillas con personajes de Kimetsu no YaibaGeekLos anuncios más importantes de Nintendo Direct que llegan a Switch 2GeekPines de Coca-Cola del Mundial 2026: precio, promoción y cómo conseguirlos

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Xenoblade Genesis en el Nintendo Direct

Anunciado como un “nuevo comienzo”, Xenoblade Genesis en el Nintendo Direct llegará a Nintendo Switch 2 en 2027.

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Xenoblade Chronicles en el Nintendo Direct

Xenoblade Chronicles en el Nintendo Direct prestó versiones mejoradas de los juegos de la trilogía, disponibles el 9 de junio, 30 de julio y 3 de diciembre, respectivamente.

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Pokémon Pokopia en el Nintendo Direct

Con un nuevo tráiler, Pokémon Pokopia en el Nintendo Direct presentó su primera expansión, así como una actualización gratuita.

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Orbitals en el Nintendo Direct

Un juego interesante fue Orbitals en el Nintendo Direct, título cooperativo donde los jugadores deben salvar su hogar de una tormenta cósmica. Será exclusivo de Nintendo Switch 2, y estará disponible el 3 de septiembre.

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Onimusha: Way of the Sword en el Nintendo Direct

Vimos un nuevo tráiler de Onimusha: Way of the Sword en el Nintendo Direct, donde se mostró cómo se usarán los JoyCon 2. Estará disponible el 25 de septiembre.

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Fire Emblem: Fortune’s Weave en el Nintendo Direct

Durante la transmisión tuvimos a Fire Emblem: Fortune’s Weave en el Nintendo Direct, una nueva entrega de la saga que estará disponible el 17 de septiembre.

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Donkey Kong Bananza en el Nintendo Direct

Tuvimos un tráiler de Donkey Kong Bananza en el Nintendo Direct, donde se presentó el contenido especial de Super Mario Bros. que llegará al juego.

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Dragon Quest Monsters: The Whitered World en el Nintendo Direct

Nueva entrega de Dragon Quest Monsters: The Whitered World en el Nintendo Direct, que se estrenará el próximo 3 de diciembre.

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en el Nintendo Direct

El RPG de acción de Capcom tendrá una nueva versión con Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en el Nintendo Direct, disponible el 9 de octubre.

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Splatoon Raiders en el Nintendo Direct

También hubo otro tráiler de Splatoon Raiders en el Nintendo Direct; además se confirmó su fecha de estreno para el 23 de julio.

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Star Fox en el Nintendo Direct

El tráiler de Star Fox en el Nintendo Direct anunció su demo disponible desde este 9 de junio, además de confirmar su estreno para el 25 del mismo mes.

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Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition en el Nintendo Direct

Dante y Vergil regresan con Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition en el Nintendo Direct, la versión definitiva del más reciente juego de la saga. Disponible el 23 de junio.

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Final Fantasy Resonance en el Nintendo Direct

Final Fantasy Resonance en el Nintendo Direct es la primera entrega de la franquicia en estilo HD-2D, la cual estará disponible el 22 de octubre.

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Ninjala 2: The Uncharted Planet en el Nintendo Direct

La secuela Ninjala 2: The Uncharted Planet en el Nintendo Direct se reveló con un nuevo tráiler, donde se menciona que llegará en primavera de 2027 al Nintendo Switch 2 en exclusiva.

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One Piece: Grand Gourmet en el Nintendo Direct

Si alguna vez quisiste ser Sanji, One Piece: Grand Gourmet en el Nintendo Direct es un simulador de un restaurante flotante. Saldrá el 23 de octubre.

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Hello Kitty Party Land en el Nintendo Direct

Si te gustan los juegos de “fiesta”, se presentó Hello Kitty Party Land en el Nintendo Direct, donde podrás interactuar con los personajes de Sanrio. Estará disponible el 29 de octubre.

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Muramasa: Revenant Blades en el Nintendo Direct

Una nueva entrega Muramasa: Revenant Blades en el Nintendo Direct se dio a conocer, además ya sabemos que saldrá en 2027.

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Metaphor: ReFantazio en el Nintendo Direct

Luego de mucha espera, Metaphor: ReFantazio en el Nintendo Direct lanzó su primer tráiler anunciando su llegada a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre.

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Tales of Eternia Remastered en el Nintendo Direct

Siguiendo con sus remasterizaciones de juegos clásicos, Bandai-Namco presentó Tales of Eternia Remastered en el Nintendo Direct, el cual llegará el 16 de octubre.