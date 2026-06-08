Chihuahua crece cuando se mide: Marco Bonilla en presentación IMCO 2026

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de junio de 2026.- Durante la presentación del Índice de Competitividad Urbana, que emite el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el alcalde Marco Bonilla reconoció a quienes fueron parte de los avances en la zona metropolitana de Chihuahua, donde convergen Aldama y Aquiles Serdán, para brindar una mejor calidad de vida.

En esta emisión se obtuvo el séptimo lugar en competitividad para la zona metropolitana de Chihuahua, donde se destaca una mejora en 18 indicadores, además se presentaron otras áreas de mejora.

En su mensaje, el Alcalde destacó que para que una ciudad avance se debe medir con datos, para juntos, sectores públicos, privado, academia y sociedad, se trabaje para que las ciudadanías disfruten de una mejor ciudad.

Entre lo que destaca la ciudad de Chihuahua es un segundo lugar nacional en menor informalidad de empleo con un 26.9%; así como un tercer lugar en patentes por cada mil habitantes PEA. Esto significa empleo formal, salarios competitivos, grado de escolaridad, cobertura educativa y un ecosistema incipiente de innovación con patentes en crecimiento.

Bonilla agregó que hay diversas obras puestas en marcha para elevar la competitividad, como tres obras de movilidad que se construyen simultáneamente para disminuir el tráfico, trabajo en rehabilitación de calles, las áreas de salud, crecimiento educativo y profesional para niñas, niños, adolescentes y mujeres, empleabilidad, entre otras más acciones.

También, destacó que para avanzar en seguridad, se ha trabajado en la colaboración interinstitucional, profesionalización y dignificación policial, tecnología y más; acciones que han mejorado indicadores de seguridad en diversos delitos.

“El futuro de Chihuahua no se debe entender en los límites de la ciudad, se tienen que ver desde un área metropolitana. Se busca talento, conectividad, empleo y seguridad para consolidad una región altamente competitiva con mayores oportunidades para todas y todos con una visión a largo plazo que brinde un mejor futuro”, puntualizó Bonilla.