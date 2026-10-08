Logra Fiscalía ratificación de condena y aumento de pena por feminicidio y robo

•⁠ ⁠​El Tribunal de Alzada desestimó agravios de la defensa y concedió razón al Ministerio Público

​Resultado de la solidez técnica y contundencia jurídica, la Fiscalía General del Estado, obtuvo una resolución favorable en el Tribunal de Alzada, la cual ratificó la sentencia condenatoria impuesta a Iván Arturo G. P., por el delito de feminicidio en agravio de la víctima Mireya, y aumentó la pena a un total de 35 años, 11 meses y 8 días de prisión al acreditar plenamente que también cometió el delito de robo.

​La resolución resolvió de forma definitiva los recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa técnica como por la representación social.

De esta manera, los magistrados de Segunda Instancia declararon improcedentes e infundados los agravios de la defensa —que buscaba revocar la condena—, confirmando en su totalidad la acreditación pericial y ministerial del delito de feminicidio por razones de género.

​Asimismo, el Tribunal de Alzada resolvió como fundado el recurso promovido por la Fiscalía Especializada, la cual combatió la resolución de origen al exigir la debida sanción por el delito conexo de robo. y con base en los agravios ministeriales, la Sala Penal sumó 4 años y 11 meses de prisión a la pena inicialmente fijada, consolidando una condena integral de casi 36 años de reclusión.

​La persona sentenciada Iván Arturo G. P., purgará dicha condena sin beneficio de preliberación en el Centro de Reinserción Social correspondiente, subsistiendo la condena al pago de la reparación integral de los daños moral y material a favor de las víctimas indirectas, con acompañamiento jurídico y psicológico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

​Este resultado en segunda instancia consolida el estándar de debida diligencia reforzada y perspectiva de género establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará, garantizando que el reproche penal corresponda a la totalidad de las conductas cometidas y que los fallos resistan el escrutinio de alzada.

​«Este fallo representa un éxito procesal decisivo para la institución y las víctimas: la defensa intentó revertir la condena por feminicidio, pero la contundencia de nuestras pruebas fue inatacable. No solo defendimos con éxito la culpabilidad ante el Tribunal de Alzada, sino que nuestro recurso ministerial prosperó para castigar también el robo y elevar la condena. Agotar con firmeza cada recurso legal es nuestro deber ético y jurídico con la memoria de Mireya y su familia», destacó la representación ministerial especializada.

​La Fiscalía General del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con el acceso irrestricto a la justicia, la no revictimización y el litigio ministerial exhaustivo en todas las instancias procesales.

​Para canalización y asesoría integral a familiares de víctimas, la Fiscalía pone a disposición los servicios interdisciplinarios de la CEAVE y la línea institucional al teléfono (614) 429-33-00, así como las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089.