Logra FDZC acuerdo reparatorio por 32 mil pesos por incumplimiento de la obligación alimentaria

•⁠ ⁠El imputado incumplió con el pago de gastos médicos y escolares de sus tres hijos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, logró un acuerdo reparatorio por la cantidad de 32 mil pesos, dentro de la causa penal 3039/2025, seguida en contra de Sotero Joaquín G. C., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.



La investigación ministerial estableció que, del 20 de abril de 2022 al 5 de noviembre de 2025, Sotero Joaquín G. C. incumplió con la obligación establecida mediante convenio judicial de cubrir el 50 por ciento de los gastos médicos y escolares de sus tres hijos menores de edad, aun cuando realizaba el pago de la pensión alimenticia ordinaria mediante descuento vía nómina.



El citado convenio fue celebrado ante un Juzgado Familiar del Distrito Judicial Morelos y establecía que debía cubrir el 50 por ciento de los gastos médicos, así como de los correspondientes a inscripción escolar, útiles y uniformes de sus hijos.



Por estos hechos, el Ministerio Público formuló imputación en su contra el 24 de noviembre de 2025 y el 27 de noviembre del mismo año fue vinculado a proceso, fijándose un plazo de dos meses para la investigación complementaria.



Posteriormente, una vez presentada la acusación, el imputado no compareció a la audiencia intermedia, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia y se libró una orden de aprehensión en su contra.

El pasado miércoles 23 de septiembre de 2026, se cumplimentó la orden de aprehensión y fue presentado ante el órgano jurisdiccional para continuar con el proceso penal.



Durante la audiencia intermedia se celebró un acuerdo reparatorio por la cantidad de 32 mil pesos, en relación con las obligaciones alimentarias materia del proceso.



La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.