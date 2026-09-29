Aprueba IEE Chihuahua el Plan Integral y el Calendario del Proceso Electoral Local 2026-2027

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó el Plan Integral y el Calendario del Proceso Electoral Local 2026-2027, instrumentos que establecen las actividades, responsabilidades y plazos para organizar las elecciones en las que se renovarán la gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos de los 67 municipios.

El calendario comprende 495 actividades distribuidas en 33 categorías, que abarcan desde el inicio formal del proceso electoral hasta los cómputos y las actividades relacionadas con su conclusión. Esta planeación permitirá coordinar el trabajo de las distintas áreas del Instituto y las tareas que se desarrollarán junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), así como dar seguimiento al cumplimiento de cada etapa.

El proceso electoral comenzará el 1 de octubre de 2026, con la sesión de instalación del Consejo Estatal, y la ciudadanía acudirá a las urnas el domingo 6 de junio de 2027 para elegir la gubernatura, 33 diputaciones, 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y 678 regidurías.

Entre las principales fechas aprobadas se encuentran los periodos de precampañas, que para la gubernatura se desarrollarán del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027; para diputaciones de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, del 19 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Estos mismos periodos corresponderán a la obtención de apoyo de la ciudadanía para quienes adquieran la calidad de aspirantes a candidaturas independientes en las respectivas elecciones.

En cuanto a la presentación de solicitudes de registro de candidaturas, el calendario establece del 19 de febrero al 1 de marzo de 2027 para la gubernatura, y del 5 al 15 de marzo de 2027 para diputaciones, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas. El ajuste de estos plazos permitirá disponer del tiempo necesario para revisar la documentación y producir oportunamente las boletas y demás documentos electorales.

Las campañas para la gubernatura se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, con una duración de 60 días. Para diputaciones de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas, del 29 de abril al 2 de junio de 2027, durante 35 días. El periodo de reflexión previo a la jornada electoral comprenderá del 3 al 5 de junio.

Además, los instrumentos aprobados contemplan tareas relacionadas con observación electoral, integración de asambleas municipales, capacitación, documentación y materiales electorales, debates, modalidades de votación, Programa de Resultados Electorales Preliminares y cómputos.

Para dar seguimiento a esta planeación, las áreas responsables informarán mensualmente sobre el avance de sus actividades a la Secretaría Ejecutiva.

Asimismo, el acuerdo contempla la elaboración y difusión de una versión ejecutiva accesible y su traducción a las lenguas Ralámuli, Warijó, Ódami y O’oba Noók, con el propósito de acercar la información del proceso electoral a la ciudadanía.

Con la aprobación del Plan Integral y el Calendario, el IEE Chihuahua establece una ruta de trabajo para organizar cada etapa del proceso electoral y brindar certeza a la ciudadanía, los partidos políticos y las candidaturas sobre los tiempos y procedimientos de las elecciones de 2027.