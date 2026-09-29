Pronósticos de lluvia continúan en las próximas 72 horas: alerta Protección Civil Municipal

Exhortan a seguir las recomendaciones para evitar incidentes que pudieran afectar a las familias

El coordinador de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, informó que, para este martes 29 de septiembre, continúan los pronósticos de lluvias para la ciudad, los cuales podrían extenderse desde las 48 hasta las próximas 72 horas.

Detalló que es importante que, en este lapso, se sigan las recomendaciones para prevenir incidentes que pudieran afectar a las familias capitalinas, como evitar, si no es necesario, salir de casa y resguardarse, así como a mascotas.

Asimismo, si es necesario salir de casa, exhortó a trasladarse con cuidando, tomando distancia entre vehículos. Si una tormenta, llega a azotar repentinamente, priorizar puntos altos en vez de las avenidas principales, así como evitar cauces de arroyos y encharcamientos.

Por otro lado, reiteró el llamado a que, ante cualquier emergencia, se puede solicitar ayuda a través de la línea telefónica del 9-1-1 y a través de la aplicación Marca el Cambio.