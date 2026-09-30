Sin tomar partido, Charles Spencer revela cómo es actualmente su relación con los príncipes William y Harry

El hermano de Diana asegura que mantiene una relación discreta con sus sobrinos y que está disponible para ambos, sin intervenir en el conflicto que desde hace años mantiene separados a los hijos de la princesa.

mar 29 septiembre 2026 03:45 PM

Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, habló sobre la relación que mantiene actualmente con sus sobrinos, el príncipe William y el príncipe Harry, y dejó claro que no pretende tomar partido en el distanciamiento que existe entre los dos hijos de su hermana.

El Conde de Spencer, de 62 años, explicó durante una entrevista con Kaitlan Collins para CNN que su papel con William y Harry sigue siendo esencialmente el de un tío que está disponible cuando lo necesitan, pero que respeta sus vidas y decisiones.

“Siempre he sido simplemente un tío”, explicó Spencer. “Cuando pierdes a alguien de tu familia y esa persona tiene hijos, de alguna manera estás ahí para ellos”, añadió el conde, según publica People.

Charles Spencer dice que siempre está para William y Harry pero sin entrometerse

Charles Spencer reconoció que sus sobrinos ya son adultos y que, por esa razón, su relación con ellos no implica una presencia constante. “Son hombres de 40 años. Estoy ahí si me necesitan”, dijo el hermano de Diana.

Charles Spencer, hermano de Lady Di (Ken McKay/ITV/Shutterstock/Ken McKay/ITV/Shutterstock)

Las declaraciones del también autor del libro El canto del cisne. Diana, mi hermana se dan en el marco de la relación distante que mantienen desde hace años el príncipe William y el príncipe Harry.

Por esta razón, el conde de Spencer ha insistido en que no considera que deba formar parte de ninguno de los dos bandos.

Días antes, durante una entrevista con la BBC, respondió a la percepción de que se encuentra más cerca del duque de Sussex. Su respuesta fue que está del lado de los dos hijos de su hermana y que, si cualquiera de ellos necesitara algo, estaría igualmente disponible para ambos.

Charles Spencer, hermano de Lady Di, revela detalles de su relación con sus sobrinos William y Harry (WPA Pool/Getty Images)

También señaló que desconoce todos los detalles que llevaron a sus sobrinos a su situación actual y que involucrarse más allá de su papel como tío sería una intromisión.

El príncipe Harry y Meghan Markle estuvieron en Althorp, casa de Charles Spencer

La relación de Charles Spencer con el príncipe Harry tuvo un momento muy visible en julio pasado, cuando el duque de Sussex viajó a Althorp con Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La visita a la que fue la casa de Lady Di durante su infancia fue significativa porque Althorp también es el lugar donde está enterrada Diana; y el propio Spencer confirmó que Harry y su familia se hospedaron allí durante el verano.

Los Sussex se hospedaron con Charles Spencer durante el verano(Instagram / Meghan Markle)

El encuentro, sin embargo, no ha sido presentado por Spencer como una señal de que haya tomado partido por Harry frente a William. Sus declaraciones se mantienen la misma línea, apoya a los dos hijos de su difunta hermana sin convertirse en intermediario.

Charles Spencer habló con William y Harry sobre su libro de Diana

Como ejemplo de la posición neutral que mantiene frente a sus dos sobrinos, el conde de Spencer contó que antes del lanzamiento del libro de memorias sobre Diana, habló con William y con Harry.

Charles Spencer, hermano de Lady Di, revela detalles de su relación con sus sobrinos William y Harry (WPA Pool/Getty Images)

Spencer contó a People que informó a William y Harry sobre el libro exactamente al mismo tiempo. También les explicó que ambos aparecen en sus páginas, pero principalmente como los hijos de Diana y sin revelar aspectos de su vida privada.

En el caso de Harry, el conde reveló que el príncipe le preguntó si había algo que pudiera resultarle vergonzoso. Su tío le aseguró que no.

“Son, por supuesto, parte del libro, pero realmente como ejemplos de dos niños que tuvieron una madre excepcional”, explicó Spencer, quien insistió en que no comprometió la privacidad de ninguno de los dos.

Charles Spencer asegura que siempre estará disponible para sus sobrinos William y Harry (Shutterstock/Shutterstock)

Después de la publicación del libro, Spencer confirmó que también volvió a hablar con William y Harry al respecto. En una entrevista con CBS Mornings, explicó que no les pidió su aprobación porque no había escrito el libro como un proyecto familiar.

Se trata, en todo caso, de la recuperación de memorias sobre la vida de la princesa Diana desde la perspectiva de Charles Spencer, su hermano menor.