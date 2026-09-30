Prioriza SEyD la seguridad de la comunidad escolar y mantiene modalidad a distancia en la región norte



•⁠ ⁠Más de 253 mil estudiantes de Educación Básica continuarán con actividades educativas remotas este miércoles 30 de septiembre



La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informa que, con el propósito de salvaguardar la integridad de las comunidades de Educación Básica, este miércoles 30 de septiembre se mantendrá la modalidad a distancia en los planteles de los subsistemas estatal y federalizado de Ciudad Juárez, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.



La medida preventiva se adopta ante las condiciones meteorológicas previstas y en atención a las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que mantiene una alerta amarilla por los efectos asociados a la depresión tropical Polo, en interacción con otros sistemas climáticos.



La prioridad de la SEyD es proteger a quienes integran las comunidades escolares. Por ello, más de 253 mil estudiantes continuarán sus actividades educativas a distancia, al igual que docentes, personal administrativo y de apoyo.

Esto permitirá evitar los traslados que pudieran representar un riesgo ante la evolución de las condiciones meteorológicas.



La determinación se tomó en coordinación con las representaciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Secciones 8 y 42, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad de todas y todos.



De manera paralela, la SEyD, a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), mantiene acciones de supervisión y evaluación de las condiciones físicas de los planteles que pudieran presentar afectaciones, con el objetivo de identificar necesidades y establecer las medidas correspondientes.



La Secretaría de Educación y Deporte reitera que la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, así como de las familias, continuará siendo el criterio prioritario para la toma de decisiones ante esta contingencia.



La medida estará sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, por lo cual, se mantendrá comunicación permanente con las representaciones sindicales y las comunidades educativas, a través de los canales oficiales.



La SEyD hace un llamado a las familias y al personal educativo a mantenerse atentos a la información oficial y atender las recomendaciones de Protección Civil.