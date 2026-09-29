Recolecta Chihuahua Recicla 55 toneladas de materiales; supera en 55% resultado de 2025

La mayor parte correspondió a residuos electrónicos, con 45 toneladas recibidas durante los dos días de la jornada

Un total de 55 toneladas de residuos electrónicos y materiales reciclables fueron recolectadas durante “Chihuahua Recicla 2026”, realizado los pasados 25 y 26 de septiembre en la Plaza del Ángel, resultado que superó en alrededor de 55 por ciento lo acopiado durante la edición anterior.

La jornada, organizada de manera conjunta por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Chihuahua, recibió durante dos días residuos electrónicos, vidrio, papel, cartón y PET, con la participación de ciudadanos que acudieron a dar una disposición adecuada a estos materiales.

Del total recolectado, 45 toneladas correspondieron a residuos electrónicos, además de 3.7 toneladas de papel, 3.2 de vidrio, 1.6 de PET y 1.5 toneladas de cartón.

Como parte de la jornada, a las personas participantes se le entregaron árboles a cambio de sus materiales, sumando así una acción adicional para promover el cuidado del medio ambiente en Chihuahua Capital.

Esta fue la cuarta edición de Chihuahua Recicla realizada de manera coordinada entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. En 2025 se recolectaron 35.47 toneladas, mientras que este año fueron 55, lo que representa 19.53 toneladas adicionales y un incremento aproximado del 55 por ciento.