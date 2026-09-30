Vinculado a proceso por homicidio e intento de homicidio en bar La Regina

•⁠ ⁠Los hechos delictivos se registraron el 15 de diciembre de 2023 en perjuicio de tres víctimas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Héctor Geovanni C. L., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de tres víctimas.

Con datos de prueba, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, logró acreditar la probable responsabilidad de este masculino frente al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 4158/20223.

Héctor Geovanni C. L. es investigado por su participación en los hechos delictivos registrados el 15 de noviembre 2023, en el bar denominado La Regina, ubicado en la colonia Obrera, de esta ciudad de Chihuahua, donde dos víctimas resultaron lesionadas de gravedad por disparos de arma de fuego, y una más, perdió la vida.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron con orden de aprehensión al imputado, el pasado 22 de septiembre, en la intersección de la avenida Pacheco y calle Urueta, en la colonia Lealtad I., con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Ayer lunes se resolvió la situación jurídica de Héctor Geovanni C. L., con la vinculación a proceso, y deberá permanecer en prisión preventiva, como medida cautelar.

Gracias al trabajo de esta representación social, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).