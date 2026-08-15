Localizan sin vida a hombre en la colonia Aeropuerto

Chihuahua, Chih.— Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue localizado sin vida en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Octava, entre Sierra del Puma y Sierra de Almoloya, en la colonia Aeropuerto.

El cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal, entre unos arbustos y con rastros hemáticos, situación que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones correspondientes, con el objetivo de determinar las causas de muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.