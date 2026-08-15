Isaac del Toro competirá este domingo en la Clásica de Hamburgo 2026

Luego de su exitosa participación en el reciente Tour de Francia, donde culminó en el tercer lugar de la clasificación general, el ciclista mexicano Isaac del Toro volverá a la actividad este fin de semana para competir en la Clásica de Hamburgo 2026.

El pedalista de 22 años y seis de sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG rodarán este domingo en la prestigiosa carrera ciclista de Alemania, informó ayer el propio equipo en sus redes sociales.

“Así es, Isaac del Toro Romero continuará su temporada este fin de semana en la Cyclassics Hamburg. En Alemania, Isaac formará parte de un motivado equipo UAE Team Emirates-XRG que incluye a Filippo Baroncini, Benoit Cosnefroy, Sebastian Molano, Antonio Morgado, Jhonatan Narvaez y Florian Vermeersch”, precisó el equipo.

La ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026 es una carrera que inicia en la ciudad de Buxtehude y culmina luego de 207 kilómetros de recorrido. La competencia forma parte del calendario del UCI World Tour y comenzará a las 05:45 horas (tiempo del centro de México) del próximo domingo.

En esta carrera, el originario de Ensenada, Baja California, se enfrentará a figuras como el irlandés Rory Townsend y el neerlandés Olav Kooij, ganadores de la competencia en las ediciones de 2025 y 2024, respectivamente.

Tras el recorrido alemán, Del Toro se enfocará en su próxima participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.