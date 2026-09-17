Localizan sin vida a hombre de 53 años en vivienda de la colonia Industrial

Un hombre de 53 años de edad fue localizado sin vida al interior del patio de una vivienda ubicada en la colonia Industrial, generando la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

El hallazgo ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Felipe Ángeles, marcado con el número 190, donde fue localizado el hombre sin signos vitales.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar y, tras revisar al masculino, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área para preservar la escena.

Agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho y posteriormente entregaron la escena a elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.