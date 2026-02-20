Localizan segundo ejecutado con narcomensaje en Cuauhtémoc

Juan Carlos Portillo Coronado, fiscal de Distrito Zona Occidente informó la localización de una segunda persona sin vida en la región de Cuauhtémoc, cuyo cuerpo estaba atado de manos y tenía un mensaje presuntamente firmado por uno de los grupos delictivos que se disputa el territorio.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 119 de la carretera que conduce de Cuauhtémoc a La Junta, a la altura del poblado conocido como Casa Colorada; la víctima presentaba lesiones por arma de fuego.

Asimismo, durante la madrugada se encontró a un masculino en el kilómetro 100 de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua, a la altura de La Norteñita, mismo que tenía lesiones por arma de fuego, maniatada y con un mensaje supuestamente atribuido al grupo de “Gente Nueva del Tigre”.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y su plena identificación.

