Localizan cuerpo con huellas de violencia en ejido Nuevo Sacramento

La noche de este miércoles, el propietario de una granja acudió a su inmueble ubicado en el ejido Nuevo Sacramento, donde al ingresar encontró el lugar completamente desordenado y el cuerpo sin vida de un hombre, el cual se encontraba envuelto en una cobija.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba visibles huellas de violencia, por lo que el hallazgo fue reportado de inmediato a las autoridades. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 25 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para asegurar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, peritos y agentes especializados realizaron las diligencias de campo, mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo para su traslado y posterior necropsia de ley.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada y las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del crimen.