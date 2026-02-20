Localizan a hombre sin vida en la carretera federal 16

Cuauhtémoc, Chih.- La mañana del 20 de febrero de 2025, a las 08:04 horas, se atendió un reporte sobre una persona tirada en la vía pública a la altura del kilómetro 119+100 de la Carretera Federal número 16.



Al arribar al lugar, los elementos municipales tuvieron a la vista a un hombre sin vida, quien presentaba rastros hemáticos y heridas producidas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.



La víctima fue descrita como de tez morena clara, complexión regular, estatura aproximada de 1.70 metros, vestía pantalón de mezclilla color azul, chamarra camuflajeada en tonos verde y café, así como botas color oscuro.



En el sitio se encontraba como primer respondiente personal de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área. Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado para hacerse cargo de la escena, así como del levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.