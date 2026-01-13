Localizan a dos personas sin vida en camino de terracería al poniente de Cuauhtémoc

Este lunes 13 de enero, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó sobre el hallazgo de dos personas sin vida en un camino de terracería ubicado al poniente del municipio de Cuauhtémoc.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes asumieron el control del lugar para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios y el inicio de la carpeta de investigación que permita esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre la identidad de las víctimas ni las posibles causas de su fallecimiento, información que será determinada por la autoridad investigadora.