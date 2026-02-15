Localiza FGE Zona Sur a menor de edad reportado ausente en Parral

Viajó con su papá al municipio de Matamoros

Derivado de la implementación de los protocolos de búsqueda coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se localizó sano y salvo al adolescente de iniciales V.O.C.C., reportado como ausente el pasado viernes 13 de febrero, en la ciudad de Parral.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que realizaron las indagatorias, encontraron al menor de 13 años de edad, ayer sábado, en el municipio de Matamoros.

Ante el Ministerio Público, declaró que un día antes se fue con su papá al referido municipio, sin notificar su madre sobre su paradero.

Fue reintegrado a su núcleo familiar, lo que permitió concluir los protocolos de localización y dar de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.