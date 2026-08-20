Localiza FGE Norte tres osamentas durante cateo en domicilio de la colonia Adolfo López Mateos

En seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este miércoles se cumplimentó una orden de cateo en el domicilio marcado con el número 3067 de la calle José Covarrubias de la colonia Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez, logrando ubicar tres osamentas.

Las acciones ministeriales, contaron con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de un binomio canino K-9, de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar indicios o evidencias que aporten a las indagatorias.

Durante la inspección y el procesamiento del inmueble, que incluyó el sondeo con barra metálica, se localizaron dos fosas clandestinas, en la primera de ellas, se localizaron dos osamentas de sexo indeterminado y en la segunda se encontró una osamenta de sexo indeterminado.

Las osamentas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense, para realizar los análisis correspondientes que ayuden a determinar causa y temporalidad de la muerte, así como su individualización.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de implementar las acciones necesarias para localizar a las personas ausentes y dar certeza a las familias de su paradero.