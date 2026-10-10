Localiza FGE Noroeste a persona reportada como ausente en Casas Grandes; era víctima de extorsión telefónica

Como resultado de una investigación ininterrumpida, así como de la efectiva activación de los protocolos de búsqueda y localización, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizaron sano y salvo a un masculino, víctima de llamadas extorsivas, en el municipio de Casas Grandes.

Familiares de la persona identificada como G. C. G., de 69 años de edad, al no saber de su paradero durante varias horas, interpusieron el reporte correspondiente, a la vez, empezaron a recibir llamadas extorsivas del número de teléfono del ausente, y de los teléfonos 636-122-5602 y 614-532-8169, exigiendo la cantidad de 100 mil pesos por su rescate.

A través de las indagatorias efectuadas por la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, así como de la comunicación directa que se mantuvo con los familiares, se pudo localizar al afectado, en calles Revolución e Independencia.

La persona localizada quedó a disposición del agente del Ministerio Público, para las entrevistas correspondientes para el seguimiento de las investigaciones ministeriales.