Sentenciado a 8 años de prisión por abuso sexual que cometió en la colonia Quintas Carolinas

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión, dictada en contra de Cosme R.R., por el delito de abuso sexual agravado.

Tras conocer lo expuesto por el Agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad penal por el delito que cometió a una niña, entre junio y agosto del 2021, al exterior de un local comercial ubicado en la colonia Quintas Carolinas, en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que detenido mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 16 de septiembre del 2025 en la colonia Nuevo Hipódromo en Ciudad Juárez.

El imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso y recibió del Juez de Control conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en el Cereso, aunado al pagó que deberá hacer por la reparación integral del daño.