Reconocen trayectoria de perito de la FGE por su labor en la Unidad de Lofoscopía Forense

• Rosa Esquivel Salas cuenta con casi 23 años de trayectoria en la institución

Por su trayectoria profesional y labor especializada, Rosa Esquivel Salas, perito de la Unidad Forense de Lofoscopía de la Fiscalía General del Estado, recibió un reconocimiento por parte del Congreso del Estado de Chihuahua en la categoría de Trabajo de Investigación en Materia de Seguridad Pública.

Rosa Esquivel ingresó a la Fiscalía General del Estado el 2 de octubre de 2003, inicialmente en el área de Recursos Humanos. En enero de 2006 fue recategorizada como perito en el área de Avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y, en septiembre de 2010, fue transferida al área de Dactiloscopía, donde continuó su especialización.

Durante su trayectoria profesional se ha mantenido en constante preparación mediante cursos y capacitaciones en lofoscopía forense, quiroscopía, identificación criminalística, sistemas de identificación multibiométrica y técnicas relacionadas con el análisis de huellas dactilares, además de formación en otras materias relacionadas con su desempeño profesional.

Como parte de sus funciones, realiza la toma y análisis de huellas dactilares y palmares, así como el estudio de huellas y fragmentos dactilares, trabajo especializado que contribuye a la identificación de personas y aporta elementos técnico-científicos para el esclarecimiento de investigaciones.

La perito destacó que una de las mayores satisfacciones que le ha dejado su profesión es poder ayudar en los procesos de identificación y contribuir a brindar certeza a las familias.

“Me gusta poder contribuir a que una persona sea plenamente identificada y que su familia pueda tener certeza”, expresó.

Sobre la distinción recibida después de más de dos décadas de servicio, Rosa Esquivel manifestó: “Sentí una emoción enorme, ya que a lo largo de mi carrera en la Fiscalía General del Estado no había recibido un reconocimiento y nombramiento por ser perito en Lofoscopía Forense”.

Señaló que esta distinción la motiva a continuar ayudando a las personas mediante el análisis de huellas y fragmentos dactilares con precisión y certeza, así como a seguir preparándose profesionalmente a través de capacitaciones y cursos.

Finalmente, dirigió un mensaje a quienes comienzan su trayectoria dentro de la institución: “A los jóvenes que empiezan una carrera dentro de la Fiscalía General del Estado les digo que, cualquiera que sea el área en la que se desempeñen, lo hagan con la actitud y convicción de trabajar siempre con ética y profesionalismo”.